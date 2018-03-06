Arkasspor kazanmak zorunda – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    kazanmak zorunda

    <a href="/index/arkasspor?id=1dfc8e2a-c71b-4916-8e16-977ca7cbf7cb" class="" rel="tag">Arkasspor</a> kazanmak zorunda

    Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalde eşleştiği Maliye Piyango'ya serinin ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup olan , yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak.

    Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Mavi-beyazlılar, Başkent temsilcisini mağlup etmesi halinde seriyi cumartesi günü 'de oynanacak üçüncü karşılaşmaya taşıyacak. , rakibine kaybetmesi durumunda ise yarı final şansını yitirerek şampiyonluk umudunu tüketecek. Basın Sözcüsü Uğur Özden, galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını belirterek İzmirli voleybol severleri destek için salona davet etti.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:43
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