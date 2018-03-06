Arkasspor kazanmak zorunda
Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalde eşleştiği Maliye Piyango'ya serinin ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup olan Arkasspor, yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak.
İzmir Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Mavi-beyazlılar, Başkent temsilcisini mağlup etmesi halinde seriyi cumartesi günü İzmir'de oynanacak üçüncü karşılaşmaya taşıyacak. Arkasspor, rakibine kaybetmesi durumunda ise yarı final şansını yitirerek şampiyonluk umudunu tüketecek. Basın Sözcüsü Uğur Özden, galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını belirterek İzmirli voleybol severleri destek için salona davet etti.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:43
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Dani Alves: "Astori'nin ölümüne üzülmedik"
Toplam 3
Yorum
fenerli asıl mesajı alamamışlar. ifade etmek istediği şey çok güzel bir nokta ama belki söyleyiş tarzı daha düzgün olabilirdi.
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Bruma'dan G.Saray itirafı geldi
Toplam 4
Yorum
gs taraftarı gs de top oynarken ne faydan dokundu da gelmeyi istememişsin. iyiki gelmedin gelmede.performansın orada da hala zayıf. çalım atmakla olmuyor
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Yerel basından Trabzonspor'a tepki!
Toplam 4
Yorum
metin tarihin gelmis gecmis en kotu yonetimi zirveye oynayan takim; olacagiz sampiyon olacagiz diyeceksin muammer usta trabzon sen ne zannediyorsu
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