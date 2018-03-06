İzmir Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Mavi-beyazlılar, Başkent temsilcisini mağlup etmesi halinde seriyi cumartesi günü İzmir'de oynanacak üçüncü karşılaşmaya taşıyacak. Arkasspor, rakibine kaybetmesi durumunda ise yarı final şansını yitirerek şampiyonluk umudunu tüketecek. Basın Sözcüsü Uğur Özden, galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını belirterek İzmirli voleybol severleri destek için salona davet etti.