Filenin Kartallar'ı zorlanmadı!
Voleybol Efeler Ligi baraj etabı üçüncü gün maçında Beşiktaş, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-1 mağlup etti.
Ligde normal sezonu galibiyet alamadan son sırada tamamlayan TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'in, baraj etabı maçları öncesi küme düşmesi kesinleşmişti.
Beşiktaş ise baraj etabı 1. devre ilk maçında İnegöl Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak lige veda etmişti.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:08
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
kartal Bjk.-Fb. maçını tekrar bir izlesinler Quaresma'ya önce Souza dirsek atıyor herkes görüyor, ayrıca M.Ekici Pepeyi itip yere düşürüyor .
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB FUTBOLCUSU OLSAYDI 2 MACLA YIRTARDI MEIRLES OYUNCUYA VURDU,HAKEME KUFUR ETTI EL KOL HAREKETLER YAPTI 6 MAC DERKEN 2MAC CEZA ALDI
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Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku!
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA COK NORMAL, TAKIMLARI MENAJERLER YONETIYO VE SAGIYOLAR. GS'YIN BORCU FUTBOL TARIHINDE RECOR 2.6 MILYAR TL.
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