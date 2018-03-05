Filenin Kartallar'ı zorlanmadı! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Filenin Kartallar'ı zorlanmadı!

    Filenin Kartallar'ı zorlanmadı!

    Voleybol Efeler Ligi baraj etabı üçüncü gün maçında , TKD Kuzey Enerji 'i 3-1 mağlup etti.

    Ligde normal sezonu galibiyet alamadan son sırada tamamlayan TKD Kuzey Enerji 'in, baraj etabı maçları öncesi küme düşmesi kesinleşmişti.

    ise baraj etabı 1. devre ilk maçında 'a 3-0 mağlup olarak lige veda etmişti.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:08
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