Şubat 2018'de Beşiktaş, dünyada YouTube kanalı en çok izlenen ikinci kulüp oldu!
Deportes&Finanzas istatistik firmasının verilerine göre, Beşiktaş, Şubat 2018'de YouTube kanalı en çok izlenen 20 kulüp arasında Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı.
15 milyon 800 bin 881 izleme ile ilk sırada yer alan Barcelona'yı ikinci sırada takip eden Beşiktaş'ın YouTube kanalı, geçtiğimiz Şubat ayı boyunca toplam 7 milyon 85 bin 982 kez tık aldı.
İşte Şubat 2018'de YouTube kanalı en çok ziyaret alan 20 futbol kulübü:
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:26
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
kartal Bjk.-Fb. maçını tekrar bir izlesinler Quaresma'ya önce Souza dirsek atıyor herkes görüyor, ayrıca M.Ekici Pepeyi itip yere düşürüyor .
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB FUTBOLCUSU OLSAYDI 2 MACLA YIRTARDI MEIRLES OYUNCUYA VURDU,HAKEME KUFUR ETTI EL KOL HAREKETLER YAPTI 6 MAC DERKEN 2MAC CEZA ALDI
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Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku!
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA COK NORMAL, TAKIMLARI MENAJERLER YONETIYO VE SAGIYOLAR. GS'YIN BORCU FUTBOL TARIHINDE RECOR 2.6 MILYAR TL.
Beşiktaş'ı sadece Barcelona geçebildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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