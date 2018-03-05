Beşiktaş'ı sadece Barcelona geçebildi!

Deportes&Finanzas istatistik firmasının verilerine göre, Beşiktaş, Şubat 2018'de YouTube kanalı en çok izlenen 20 kulüp arasında Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı.



15 milyon 800 bin 881 izleme ile ilk sırada yer alan Barcelona'yı ikinci sırada takip eden Beşiktaş'ın YouTube kanalı, geçtiğimiz Şubat ayı boyunca toplam 7 milyon 85 bin 982 kez tık aldı.

İşte Şubat 2018'de YouTube kanalı en çok ziyaret alan 20 futbol kulübü:







