Beşiktaş'ı sadece Barcelona geçebildi! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'ı sadece geçebildi!

    Beşiktaş'ı sadece Barcelona geçebildi!

    Şubat 2018'de , dünyada kanalı en çok izlenen ikinci kulüp oldu!

    Deportes&Finanzas istatistik firmasının verilerine göre, , Şubat 2018'de kanalı en çok izlenen 20 kulüp arasında 'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

    15 milyon 800 bin 881 izleme ile ilk sırada yer alan Barcelona'yı ikinci sırada takip eden Beşiktaş'ın YouTube kanalı, geçtiğimiz Şubat ayı boyunca toplam 7 milyon 85 bin 982 kez tık aldı.

    İşte Şubat 2018'de YouTube kanalı en çok ziyaret alan 20 futbol kulübü:



    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:26
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