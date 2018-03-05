Beşiktaşlı taraftarlar, Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Beşiktaşlı taraftarlar, Şehit 'ün kabrini ziyaret etti

    Beşiktaşlı taraftarlar, Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

    Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında bu akşam saat 20.00'de ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için 'a gelen Beşiktaş Deplasman Kartalları Derneği üyeleri, Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 'ün kabrini ziyaret etti.

    - Beşiktaş maçı öncesi kentte gelen Beşiktaş Deplasman Kartalları Derneği, şehit 'ün kabrine ziyarette bulundu ve ailesiyle görüştü. Beşiktaş Deplasman Kartalları Derneği Başkanı Yusuf Demirci, her maç öncesi sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, " deplasmanında da lanet terör örgütleri tarafından şehit edilen Eren kardeşimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunmak, hem de maç öncesi iki camia arasında gönül köprüsü oluşturmak adına böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:28
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