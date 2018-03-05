Quaresma'ya iyi haber! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Quaresma'ya iyi haber!

    Quaresma'ya iyi haber!

    Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında rakip takım oyuncularına yönelik eylemlerinden dolayı PFDK'ya sevk edilen ve talimatlar gereği minimum 8 maç men cezasıyla karşı karşıya kalan Ricardo Quaresma'ya bu kez iyi haber geldi.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:48
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