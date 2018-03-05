Quaresma'ya iyi haber!
Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında rakip takım oyuncularına yönelik eylemlerinden dolayı PFDK'ya sevk edilen ve talimatlar gereği minimum 8 maç men cezasıyla karşı karşıya kalan Ricardo Quaresma'ya bu kez iyi haber geldi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:48
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ ÖNCE TRABZONDAN ÇALDIĞINIZ KUPAYI GERİ VERİN...
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Black Panther
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Bazı rekorlar kırılmış şimdi Tanju Çolak'ın tarihi rekoruna 15 gol kalmış, bu rekor için 1 2 tane daha hat-trick yapması lazım
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Kameni bekleneni vermedi
Toplam 6
Yorum
yorumcu ben GSli olarak diyorumki, volkana yönetim agir para cesasi vermeli.bedavadan kirmizi kart gördü volkan.o 2inci kafa golünü yemezdi volkan.
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