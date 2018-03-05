Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı

    Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı

    Voleybol 'nde play-off çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

    Müsabakalar yarın, 7 Mart Çarşamba ve 8 Mart Perşembe günü yapılacak. Rövanş maçları sonucunda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde ise yarı finale yükselecek takım, üçüncü maçta belli olacak.

    PROGRAM
    'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    16.00 VakıfBank- (VakıfBank Spor Sarayı) (3-0)

    18.00 - () (2-3)

    7 Mart Çarşamba:

    19.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek) (3-0)

    8 Mart Perşembe:

    16.00 Fenerbahçe- (Metro Enerji) (3-1)

    YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL EŞLEŞMELER
    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:

    Eczacıbaşı VitrA/Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe/ Büyükşehir Belediyespor

    VakıfBank/Beşiktaş - Galatasaray/Halkbank


    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:05
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