Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.
Müsabakalar yarın, 7 Mart Çarşamba ve 8 Mart Perşembe günü yapılacak. Rövanş maçları sonucunda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde ise yarı finale yükselecek takım, üçüncü maçta belli olacak.
PROGRAM
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı) (3-0)
18.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek) (2-3)
7 Mart Çarşamba:
19.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek) (3-0)
8 Mart Perşembe:
16.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji) (3-1)
YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL EŞLEŞMELER
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:
Eczacıbaşı VitrA/Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe/Bursa Büyükşehir Belediyespor
VakıfBank/Beşiktaş - Galatasaray/Halkbank
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:05
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Bu maç mest eder
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 Bana göre Lens yerine Mustafa Pektemek oynasın. Birde defans Medel Tosic olsun.
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Caner Erkin'e büyük şok!
Toplam 1
Yorum
etmemiş sana mı inanalım yoksa canlı görüntülere mi? İyice saçmaladı artık bu kafa hala eskilerde
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Fenerbahçe, geri dönemiyor
Toplam 1
Yorum
bjk ne dönemiyor fener gep geri gidiyor))
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