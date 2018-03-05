Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı

Müsabakalar yarın, 7 Mart Çarşamba ve 8 Mart Perşembe günü yapılacak. Rövanş maçları sonucunda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde ise yarı finale yükselecek takım, üçüncü maçta belli olacak.

PROGRAM

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı) (3-0)

18.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek) (2-3)



7 Mart Çarşamba:

19.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek) (3-0)

8 Mart Perşembe:

16.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji) (3-1)

YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL EŞLEŞMELER

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:

Eczacıbaşı VitrA/Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe/Bursa Büyükşehir Belediyespor

VakıfBank/Beşiktaş - Galatasaray/Halkbank