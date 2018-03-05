Filede derbi G.Saray’ın – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Filede derbi G.Saray’ın

    Filede derbi G.Saray’ın

    çeyrek final ilk maçında G.Saray evinde F.Bahçe’yi 3-2 yenmeyi başardı

    Voleybolda çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Karşılaşmada ilk 2 seti kaybeden sarı-kırmızılılar, önemli bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip gelmeyi başardı ve çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti. Mücadelede 2-0'dan skoru 2-2'ye getiren Galatasaray, müsabakayı kazanan ekibin belirleneceği tie-break setinde ezeli rakibine 15-11 üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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