Beşiktaş küme düştü – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    küme düştü

    Beşiktaş küme düştü
    Voleybol Efeler Ligi Baraj Etabı 1. Devre ilk maçında İnegöl Bld'ye 3-0 yenildi ve TDK KE . G.Hane Torul Gençlik'in ardından küme düşen 2. takım oldu. Beşiktaş, İnegöl Bld'ye 25-19, 25-12 ve 25-18'lik setlerle yenilince küme düşmesi kesinleşmiş oldu
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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