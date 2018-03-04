Beşiktaş küme düştü

Voleybol Efeler Ligi Baraj Etabı 1. Devre ilk maçında İnegöl Bld'ye 3-0 yenildi ve TDK KE . G.Hane Torul Gençlik'in ardından küme düşen 2. takım oldu. Beşiktaş, İnegöl Bld'ye 25-19, 25-12 ve 25-18'lik setlerle yenilince küme düşmesi kesinleşmiş oldu