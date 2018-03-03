Voleybolda derbi mücadelesi
Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında, yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki derbi mücadelesi, saat 16.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Eşleşmenin 8 Mart Perşembe günü aynı salonda oynanacak ikinci maçına Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.
Çeyrek finalde iki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde son maç 11 Mart Pazar günü yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak ve bu karşılaşmayı kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.
Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçların ilkini Fenerbahçe 3-0 kazanırken, ikinci yarıdaki mücadelede Galatasaray HDI Sigorta rakibine 3-2 üstünlük sağladı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:36
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
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Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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