Voleybolda derbi mücadelesi – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Voleybolda derbi mücadelesi

    Voleybolda derbi mücadelesi

    Voleybolda Efeler Ligi play-off ilk maçında, yarın ile karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasındaki derbi mücadelesi, saat 16.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

    Eşleşmenin 8 Mart Perşembe günü aynı salonda oynanacak ikinci maçına ev sahipliği yapacak.

    Çeyrek finalde iki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde son maç 11 Mart Pazar günü yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak ve bu karşılaşmayı kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

    Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçların ilkini Fenerbahçe 3-0 kazanırken, ikinci yarıdaki mücadelede rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:36
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