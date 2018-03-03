Voleybolda derbi mücadelesi

İki takım arasındaki derbi mücadelesi, saat 16.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmenin 8 Mart Perşembe günü aynı salonda oynanacak ikinci maçına Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.

Çeyrek finalde iki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde son maç 11 Mart Pazar günü yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak ve bu karşılaşmayı kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçların ilkini Fenerbahçe 3-0 kazanırken, ikinci yarıdaki mücadelede Galatasaray HDI Sigorta rakibine 3-2 üstünlük sağladı.