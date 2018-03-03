CEV’de kuralar çekildi – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    ’de kuralar çekildi

    CEV’de kuralar çekildi
    Voleybolda Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakipleri miz belli oldu. Kadınlarda G.Saray, Igor Gorgonzola, VakıfBank da Volero ekibi ile eşleşti. Kadınlarda play-off turunda ilk maçlar 20-22 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 3-5 Nisan'da oynanacak. Erkeklerde ise , 12'li play-off turunda Sir Colussi Sicoma takımı ile eşleşti.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:55
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