Karşıyaka filede prestij maçında
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda hafta içinde deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek Play-Off'a kalma şansını kaybeden Karşıyaka, son maçında yarın evinde Salihli Belediyespor'la karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak müsabakada hiçbir iddiası bulunmayan yeşil-kırmızılılar prestij mücadelesi verecek. Grupta 13.00'te Balıkesir BŞB-Arkasspor, THY-İzmir BŞB, Yeşilyurt-Manisa BŞB, Rota Koleji-Yeşil Bayramiç ve Alaşehir Bld-Gez Grup Maltepe Yalıspor maçları oynanacak.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:56
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
Karşıyaka filede prestij maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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