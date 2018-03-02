Karşıyaka filede prestij maçında – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    filede prestij maçında

    Karşıyaka filede prestij maçında

    KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda hafta içinde deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek Play-Off'a kalma şansını kaybeden , son maçında yarın evinde 'la karşılaşacak.

    Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak müsabakada hiçbir iddiası bulunmayan yeşil-kırmızılılar prestij mücadelesi verecek. Grupta 13.00'te Balıkesir BŞB-Arkasspor, THY-İzmir BŞB, Yeşilyurt-Manisa BŞB, Rota Koleji-Yeşil Bayramiç ve Alaşehir Bld-Gez Grup Maltepe Yalıspor maçları oynanacak.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:56
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