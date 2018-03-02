Seramiksan'ın rakibi İlbank
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Seramiksan, yarın baraj etabı ilk devre ilk maçında İlbank'la karşılaşacak. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Turgutlu temsilcisi pazar günü Çanakkale Belediyespor, pazartesi günü ise Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol'la karşı karşıya gelecek. Seramiksan, bu üç rakibiyle 13-15 Mart'ta yine Balıkesir'de ikinci devre karşılaşmaları oynayacak. En az puan toplayan iki takım küme düşecek. Grupta Seramiksan ve Kameroğlu Beylikdüzü'nün 25'er puanı bulunurken, Çanakkale 14, İlbank ise 4 puanda.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:50
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
Seramiksan'ın rakibi İlbank haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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