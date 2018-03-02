Seramiksan'ın rakibi İlbank – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Seramiksan'ın rakibi

    Seramiksan'ın rakibi İlbank

    VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Seramiksan, yarın baraj etabı ilk devre ilk maçında 'la karşılaşacak. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Turgutlu temsilcisi pazar günü , pazartesi günü ise Voleybol'la karşı karşıya gelecek. Seramiksan, bu üç rakibiyle 13-15 Mart'ta yine Balıkesir'de ikinci devre karşılaşmaları oynayacak. En az puan toplayan iki takım küme düşecek. Grupta Seramiksan ve Kameroğlu Beylikdüzü'nün 25'er puanı bulunurken, 14, İlbank ise 4 puanda.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:50
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