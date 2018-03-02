Sultanlar liginde çeyrek final programı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Sultanlar liginde çeyrek final programı

    Sultanlar liginde çeyrek final programı

    Voleybol 'nde play-off heyecanı, yarın ve 4 Mart Pazar günü yapılacak çeyrek final ilk maçlarıyla başlayacak.

    Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, play-off karşılaşmalarında şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verecek.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final eşleşmelerinde ilk karşılaşmalar, normal sezon sonunda puan tablosunda alt sırada bulunan takımların sahasında oynanacak. İkinci müsabakalara ise üst sırada bulunan ekipler ev sahipliği yapacak. İki karşılaşmayı kazanan ekip yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde ise yarı finale yükselecek takım, ikinci maçların yapıldığı yerde oynanacak üçüncü karşılaşmada belli olacak.

    - Program

    'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinde maç programı şöyle:

    - İlk maçlar

    Yarın:

    13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek)

    16.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)

    16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Cengiz Göllü)

    4 Mart Pazar:

    17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

    - İkinci maçlar

    6 Mart Salı:

    15.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)

    16.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

    19.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

    7 Mart Çarşamba:

    19.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

    İki karşılaşma sonucunda galibiyet sayısında eşitlik olursa üçüncü maçlar 9 Mart Cuma günü, normal sezonu üst sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.

    - Yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:

    Eczacıbaşı VitrA/Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe/Bursa Büyükşehir Belediyespor

    VakıfBank/Beşiktaş - Galatasaray/Halkbank

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:05
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