Efeler liginde çeyrek final programı
Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, play-off karşılaşmalarında şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çeyrek final eşleşmelerinde ilk karşılaşmalar, normal sezon sonunda puan tablosunda alt sırada bulunan takımların sahasında oynanacak. İkinci müsabakalara ise üst sırada bulunan ekipler ev sahipliği yapacak. İki karşılaşmayı kazanan ekip yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde ise yarı finale yükselecek takım, ikinci maçların yapıldığı yerde oynanacak üçüncü karşılaşmada belli olacak.
- Program
Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinde maç programı şöyle:
- İlk maçlar
4 Mart Pazar:
15.00 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe (Burhan Felek)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)
18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Halkbank (Afyonkarahisar Atatürk)
- İkinci maçlar
7 Mart Çarşamba:
16.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
18.30 Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)
18.30 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
8 Mart Perşembe:
16.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
İki karşılaşma sonucunda eşitlik olması halinde üçüncü maçlar, 10 Mart Cumartesi ve 11 Mart Pazar günü normal sezonu üst sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.
- Yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler
Efeler Ligi'nde yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:
Halkbank/Afyon Belediyesi Yüntaş - Ziraat Bankası/İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Arkas Spor/Maliye Piyango - Fenerbahçe/Galatasaray HDI
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:02
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Koridorlar karıştı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
Toplam 17
Yorum
lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 10
Yorum
taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
Efeler liginde çeyrek final programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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