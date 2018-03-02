Efeler liginde çeyrek final programı

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan ekipler, play-off karşılaşmalarında şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çeyrek final eşleşmelerinde ilk karşılaşmalar, normal sezon sonunda puan tablosunda alt sırada bulunan takımların sahasında oynanacak. İkinci müsabakalara ise üst sırada bulunan ekipler ev sahipliği yapacak. İki karşılaşmayı kazanan ekip yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde ise yarı finale yükselecek takım, ikinci maçların yapıldığı yerde oynanacak üçüncü karşılaşmada belli olacak.

- Program



Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinde maç programı şöyle:

- İlk maçlar

4 Mart Pazar:

15.00 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe (Burhan Felek)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)

18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Halkbank (Afyonkarahisar Atatürk)

- İkinci maçlar

7 Mart Çarşamba:

16.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

18.30 Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

18.30 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

8 Mart Perşembe:

16.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

İki karşılaşma sonucunda eşitlik olması halinde üçüncü maçlar, 10 Mart Cumartesi ve 11 Mart Pazar günü normal sezonu üst sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.

- Yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler

Efeler Ligi'nde yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:

Halkbank/Afyon Belediyesi Yüntaş - Ziraat Bankası/İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Arkas Spor/Maliye Piyango - Fenerbahçe/Galatasaray HDI