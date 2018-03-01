Voleybolda rakipler belli oluyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) Lüksemburg'da bulunan merkez ofisinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine Türkiye'den kadınlarda Galatasaray ve VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank katılacak.

Gerçekleşecek kura çekiminde CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlarda dörtlü finallere ev sahipliği yapacak takımlar da açıklanacak.

- Erkekler

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 12'li play-off turu ilk karşılaşmaları 13-15 Mart'ta, rövanşları ise 20-22 Mart'ta oynanacak.

Rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, adını 6'lı play-off turuna yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, 6'lı play-off turunda yerini alacak.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turunda şu takımlar yer alacak:

Türkiye: Halkbank

Almanya: VfB Friedrichshafen, Berlin Recycling Volleys

İtalya: Sir Colussi Sicoma, Cucine Lube, Trentino Diatec

Rusya: Lokomotiv Novosibirsk, Zenit Kazan

Polonya: PGE Skra, Zaksa, Wegiel

Fransa: Chaumont VB 52 Haute Marne

Ev sahibinin yerini alacak takım: Noliko (Belçika)

- Kadınlar

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı play-off turu ilk karşılaşmaları 20-22 Mart, rövanşları ise 3-5 Nisan'da oynanacak.

Bu turda rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. İki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan takım, Dörtlü Final'deki yerini alacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda mücadele edecek takımlar şöyle:

Türkiye: VakıfBank

İtalya: Igor Gorgonzola, Imoco Volley

Rusya: Dinamo Kazan

Romanya: CSM Volei Alba

İsviçre: Volero

Ev sahibinin yerini alacak takım: Galatasaray (Türkiye)