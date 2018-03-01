Voleybolda rakipler belli oluyor – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Voleybolda rakipler belli oluyor

    Voleybolda rakipler belli oluyor

    Voleybolda Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri yarın belli olacak.

    Avrupa Voleybol Konfederasyonunun () Lüksemburg'da bulunan merkez ofisinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine Türkiye'den kadınlarda Galatasaray ve VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank katılacak.

    Gerçekleşecek kura çekiminde CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlarda dörtlü finallere ev sahipliği yapacak takımlar da açıklanacak.

    - Erkekler
    CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 12'li play-off turu ilk karşılaşmaları 13-15 Mart'ta, rövanşları ise 20-22 Mart'ta oynanacak.

    Rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, adını 6'lı play-off turuna yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, 6'lı play-off turunda yerini alacak.

    CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turunda şu takımlar yer alacak:

    Türkiye: Halkbank

    Almanya: VfB Friedrichshafen, Berlin Recycling Volleys

    İtalya: Sir Colussi Sicoma, Cucine Lube, Trentino Diatec

    Rusya: Lokomotiv Novosibirsk, Zenit Kazan

    Polonya: PGE Skra, Zaksa, Wegiel

    Fransa: Chaumont VB 52 Haute Marne

    Ev sahibinin yerini alacak takım: Noliko (Belçika)

    - Kadınlar
    CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı play-off turu ilk karşılaşmaları 20-22 Mart, rövanşları ise 3-5 Nisan'da oynanacak.

    Bu turda rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. İki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan takım, Dörtlü Final'deki yerini alacak.

    CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda mücadele edecek takımlar şöyle:

    Türkiye: VakıfBank

    İtalya: Igor Gorgonzola, Imoco Volley

    Rusya: Dinamo Kazan

    Romanya: CSM Volei Alba

    İsviçre: Volero

    Ev sahibinin yerini alacak takım: Galatasaray (Türkiye)

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:49
    Etiketler:
    CEV
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Voleybolda rakipler belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN