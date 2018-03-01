Jeopark Kula barajı bekliyor

Kula, alt basamağında yer alan Kuzey Enerji Torul Gençlik, Beşiktaş ve İnegöl Belediyespor'la çift devreli lig usulü karşılaşacak. Maçlar sonucunda son 2 sırada yer alan takımlar küme düşecek. Takımların sezon boyunca aldığı puanlar da bu etaba yansıtılacak. Sezon boyunca galip gelemeyen Torul Gençlik ve 2 galibiyet alabilen Beşiktaş'ın lige tutunma umutları kalmadı. Baraj Etabı'nda ilk devre 3-5 Mart'ta Afyonkarahisar'da oynanacak. İkinci devre ise 13-15 Mart tarihleri arasında aynı yerde yapılacak.