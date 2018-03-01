Jeopark Kula barajı bekliyor
Voleybol Efeler Ligi'ndeki ilk sezonunu 9 galibiyet, 13 mağlubiyetle alarak 9'uncu sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, oynayacağı Baraj Etabı maçlarını bekliyor.
Kula, alt basamağında yer alan Kuzey Enerji Torul Gençlik, Beşiktaş ve İnegöl Belediyespor'la çift devreli lig usulü karşılaşacak. Maçlar sonucunda son 2 sırada yer alan takımlar küme düşecek. Takımların sezon boyunca aldığı puanlar da bu etaba yansıtılacak. Sezon boyunca galip gelemeyen Torul Gençlik ve 2 galibiyet alabilen Beşiktaş'ın lige tutunma umutları kalmadı. Baraj Etabı'nda ilk devre 3-5 Mart'ta Afyonkarahisar'da oynanacak. İkinci devre ise 13-15 Mart tarihleri arasında aynı yerde yapılacak.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:31
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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