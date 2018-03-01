Arkasspor, grubu galibiyetsiz tamamladı
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Polonya deplasmanında Zaksa'ya 3-0 yenilerek tamamlayan Arkasspor, tarihinde 7'nci kez yer aldığı dev organizasyonu 2'nci kez galibiyetsiz tamamladı.
Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu oynadığı 6 maçı da kaybederek son sırada bitiren mavi-beyazlı ekip, ligde daha önce 2013-14 sezonunda da gruplarda hiç galibiyet alamadı. Arkasspor, ilk kez 2007-08'de yer aldığı devler arenasında 2011-12 sezonunda ise Final Four oynamayı başarmıştı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:03
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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