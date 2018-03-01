Arkasspor, grubu galibiyetsiz tamamladı

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu oynadığı 6 maçı da kaybederek son sırada bitiren mavi-beyazlı ekip, ligde daha önce 2013-14 sezonunda da gruplarda hiç galibiyet alamadı. Arkasspor, ilk kez 2007-08'de yer aldığı devler arenasında 2011-12 sezonunda ise Final Four oynamayı başarmıştı.

