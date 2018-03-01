Arkasspor, grubu galibiyetsiz tamamladı – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , grubu galibiyetsiz tamamladı

    Arkasspor, grubu galibiyetsiz tamamladı

    CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Polonya deplasmanında Zaksa'ya 3-0 yenilerek tamamlayan , tarihinde 7'nci kez yer aldığı dev organizasyonu 2'nci kez galibiyetsiz tamamladı.

    Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu oynadığı 6 maçı da kaybederek son sırada bitiren mavi-beyazlı ekip, ligde daha önce 2013-14 sezonunda da gruplarda hiç galibiyet alamadı. , ilk kez 2007-08'de yer aldığı devler arenasında 2011-12 sezonunda ise oynamayı başarmıştı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arkasspor, grubu galibiyetsiz tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN