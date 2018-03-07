Voleybolda Avrupa kupalarına 10 Türk takım
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak ülke takımlarının sayılarını açıkladı.
CEV tarafından Avrupa'daki ülke takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda aldığı puanlar baz alınarak oluşturulan sıralamada Türkiye, kadınlar kategorisinde 489,67 puanla birinci, erkeklerde kategorisinde ise 316,33 puanla 3. sırada yer aldı.
Buna göre Türkiye'yi, erkekler ve kadınlar kategorisinde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'er, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda birer takım temsil edecek.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:56
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 7
Yorum
gsli seytanin bacani kiracaz gibi bu sene akhisar yeniyorsa bizde yeneriz terim korkak oynatmaz bu sene kadikoy maci guzel gececek
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 35
Yorum
TR daha komiği yumruğun neye benzediğini bilmemek ve sanki tek suçlu q7ymiş gibi davranılması. ayrıcdaha ağır olaylara ne verildi bak istersen.
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Terim'in Milano seyahatinin sebebi belli oldu! Nagatomo...
Toplam 2
Yorum
halo şov yapmaya gitmiştir kesin..
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