Voleybolda Avrupa kupalarına 10 Türk takım

CEV tarafından Avrupa'daki ülke takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda aldığı puanlar baz alınarak oluşturulan sıralamada Türkiye, kadınlar kategorisinde 489,67 puanla birinci, erkeklerde kategorisinde ise 316,33 puanla 3. sırada yer aldı.

Buna göre Türkiye'yi, erkekler ve kadınlar kategorisinde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'er, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda birer takım temsil edecek.