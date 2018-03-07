Voleybolda Avrupa kupalarına 10 Türk takım – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Voleybolda Avrupa kupalarına 10 Türk takım

    Voleybolda Avrupa kupalarına 10 Türk takım

    Avrupa Voleybol Konfederasyonu (), 2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak ülke takımlarının sayılarını açıkladı.

    tarafından Avrupa'daki ülke takımlarının Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV 'nda aldığı puanlar baz alınarak oluşturulan sıralamada , kadınlar kategorisinde 489,67 puanla birinci, erkeklerde kategorisinde ise 316,33 puanla 3. sırada yer aldı.

    Buna göre 'yi, erkekler ve kadınlar kategorisinde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'er, CEV Kupası ve CEV 'nda birer takım temsil edecek.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Voleybolda Avrupa kupalarına 10 Türk takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN