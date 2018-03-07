Halkbank yarı finalde – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    yarı finalde

    <a href="/index/halkbank?id=69633ef4-c74f-4139-b38d-405edb824190" class="" rel="tag">Halkbank</a> yarı finalde

    Efeler playoff etabı çeyrek final maçında Afyon Belediye YÜNTAŞ’ı 3-1 yenen eşleşmede 2-0’u buldu ve yarı finale çıktı.

    Süre: 95 dakika (23, 24, 25, 23)'ın yarı finaldeki rakibi Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanacak üçüncü maçtan sonra belli olacak.

    maça köşelerden bulduğu sayılarla başladı. Ancak kaçan üç servis farkın açılmasına engel oldu. Burutay'ın servis turu ve arkadan yaptığı hücumlara savunma üretemeyen Afyon ekibi tekik molaya 12-10 geride girdi. Teknik moladan sonra hücum yapmak için boş alanlar buldu ve tüm pozisyonlardan sayı üretti. Seti 25-19 alan başkentliler 1-0 öne geçti.

    , ikinci sete 4-0'lık seriyle başladı. İyi servis kullanan başkent ekibi, Burutay ve Petric'in etkili hücumuyla teknik molaya 12-7 önde girdi. Kadroyu gençleştirerek Lucas Loh ve Abdullah Çam'ı oyuna sokan ev sahibi, oyundaki üstünlüğünü devam ettirdi ve seti 25-14 kazandı.

    Üçüncü sete basit hatalarla başlayan Afyon Belediyesi YÜNTAŞ karşısında Halkbank, Petric ile ve Hernandez'in aldığı sayılarla teknik molaya 12-11 önde girdi. Konsantrasyon sorunu yaşayan ve basit hatalar yapan Halkbank karşısında direnci artan Afyon ekibi, seti 23-25 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

    Başkent ekibinin, üçüncü setteki teknik molanının ardından yaşamaya başladığı manşet problemi dördüncü setin başında da devam etti. İki takımın da basit hatalar yaptığı setin ilk molasına 12-8 Ankara temsilcisinin üstünlüğüyle girildi. Halkbank, son bölümlerinde rakibinin oyunda kalamadığı seti 25-19 kazandı.

    İlk maçı 3-0 kazanan mavi-beyazlılar bu galibiyetle play-off çeyrek final serisinde durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükselen ekip oldu.

    Halkbank yarı finalde

    Halkbank ANKARA: 3

    Afyon Bld. YÜNTAŞ: 1

    Salon: TVF Başkent

    Hakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal

    Halkbank ANKARA: Raydel Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Ramos Hernandez, Nemanja Petric, Hakkı Çapkınoğlu, Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Lucas Loh)

    Afyon Bld. YÜNTAŞ: Caner Çiçekoğlu, Bahov, MUhammet Ertuğrul, Ojansivu, Mustedanovic, Fatih Cihan (Doğuhan Yapıcı, Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Tarakçı, Cüneyt Dağcı, Burak Köse)

    Setler: 25-19, 25-14, 23-25, 25-19

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:34
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