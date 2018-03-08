Voleybolda Türk damgası – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Voleybolda Türk damgası

    Voleybolda Türk damgası
    Avrupa Voleybol Konfederasyonu (), 2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak ülke takımlarının sayılarını açıkladı. , Avrupa kupalarına en fazla takım gönderen ülkeler arasında yer alırken, erkekler ve kadınlar kategorisinde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'er, CEV Kupası ve CEV 'nda birer temsilcimiz yer alacak.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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