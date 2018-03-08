Arkasspor tura yakın

Efeler Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Maliye Piyango'yu evinde set vermeden yenerek seride durumu 1-1'e getiren Arkasspor, cumartesi günü bir kez daha seyircisinin önünde oynayacağı üçüncü ve son maç öncesi yarı final kapısını araladı. Normal sezonu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finalde 7'nci basamaktaki Başkent ekibiyle eşleyen İzmir temsilcisi, rakibiyle oynayacağı son randevuya galibiyet moraliyle çıkacak.



Basın Sözcüsü Uğur Özden, cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak maçta tribünlerin dolmasını isteyerek, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Tüm İzmirli voleybolseverleri yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var" diye konuştu. Arkasspor, turu geçmesi halinde yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Kaybeden takım ise 5/8 etabında mücadele edecek.



FROMM HAYRAN BIRAKTI

Arkasspor'un sezon başında transfer ettiği Alman smaçör Christian Fromm, Maliye Piyango ile oynanan rövanş maçının yıldızı oldu. Üçüncü sette oyuna giren ve geriden gelen takımını ateşleyen Alman panzeri yaptığı smaçlarla oyunun kaderini değiştirdi. Birer kez blok ve ace sayısı da alan Fromm, Başkent ekibinin ipini çekti. Sezon başından bu yana bir türlü beklentileri karşılayamayan ve son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan milli voleybolcu, Play-Off serisinde takımın önemli kozlarından biri olacağını gösterdi. Antrenör Glenn Hoag da Fromm'u alkışlayarak tebrik etti. Arkasspor'da apandisit ameliyatı sonrası oyunun son bölümünde görev alan Kübalı pasör çaprazı Sanchez de tribünlerden alkış topladı.