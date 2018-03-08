Fenerbahçe yarı finalde
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off'unda yarı finale çıktı.
TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bursa B.Şehir Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmasıyı 25-11, 22-25, 32-30, 19-25 ve 19-17'lik setler sonucunda Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından yarı finale yükseldi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:22
-
Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
-
Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
-
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
Fenerbahçe yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.