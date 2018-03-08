Fenerbahçe yarı finalde – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    yarı finalde

    Fenerbahçe yarı finalde

    Kadın Voleybol Takımı, TVF 'unda yarı finale çıktı.

    TVF Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında sahasında Bursa B.Şehir Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmasıyı 25-11, 22-25, 32-30, 19-25 ve 19-17'lik setler sonucunda Fenerbahçe kazandı.
    Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından yarı finale yükseldi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:22
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