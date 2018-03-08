Fenerbahçe yarı finalde

TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bursa B.Şehir Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmasıyı 25-11, 22-25, 32-30, 19-25 ve 19-17'lik setler sonucunda Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından yarı finale yükseldi.