File derbisinin galibi Fenerbahçe
TVF Efeler Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe - Galasaray HDI Sigorta: 3 - 1
SALON: Metro Enerji Spor
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman
FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Oğulcan Yatgın, Alen Sket, Guillaume Quesque, Anıl Durgut, Lurii Gladyr, Resul Tekeli, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Ferhat Akdeniz
GALATASARAY HDI SIGORTA: Boğaçhan Zambak, Teodor Todorov, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin, Özgür Türkmen, Aleh Akhrem, Yasin Aydın, Hüseyin Koç, Emin Gök, Daudi Okello, Ufuk Minici, Doğukan Ulu
SETLER: 17-25, 25-22, 25-20, 25-19
SÜRE:
TVF Efeler Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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