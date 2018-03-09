File derbisinin galibi Fenerbahçe – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    File derbisinin galibi

    File derbisinin galibi <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>

    TVF Efeler Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında , Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

    - Galasaray HDI Sigorta: 3 - 1

    SALON:
    HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman
    : Selçuk Keskin, Oğulcan Yatgın, Alen Sket, Guillaume Quesque, Anıl Durgut, Lurii Gladyr, Resul Tekeli, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Ferhat Akdeniz
    GALATASARAY HDI SIGORTA: Boğaçhan Zambak, Teodor Todorov, Melih Sıratca, Metin, Özgür Türkmen, Aleh Akhrem, , Hüseyin Koç, Emin Gök, Daudi Okello, Ufuk Minici, Doğukan Ulu
    SETLER: 17-25, 25-22, 25-20, 25-19
    SÜRE:

    TVF Efeler Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında , Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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