TVF 60. yaşını kutladı
Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) 60. kuruluş yıl dönümü düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile kutlandı.
"Hepimiz aynı takımdayız"
Türkiye'ye önemli sporcular kazandırdıklarını belirten Başkan Üstündağ, bu yıl yeni bir logo kullanacaklarını da dile getirerek, "Hepimiz aynı takımdayız" sloganıyla yola çıktıklarını aktardı.
Konuşmaların ardından katılımcılara 60. yıl marşı da dinletildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:12
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
TVF 60. yaşını kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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