TVF 60. yaşını kutladı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    60. yaşını kutladı

    <a href="/index/tvf?id=d5a98b4f-7acc-49b8-a33e-fbcbe692396e" class="" rel="tag">TVF</a> 60. yaşını kutladı

    ’nun () 60. kuruluş yıl dönümü düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile kutlandı.

    Taksim Hilton Otel'de düzenlenen basın toplantısına Başkanı Üstündağ, yöneticiler, A ve Genç oyuncuları ve eski sporcular katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkanı Mehmet , Türk sporuna 60 yıldır katkı sağladıklarını ifade ederek, "Çalışmaya devam edeceğiz. Sponsorlarımızın desteğiyle daha da büyüdüğümüzün farkındayız. Federasyon olarak kurumsallaşmayı ve başarıyı ilke edindik. Türk sporunun kurumsallaşması ve sportif başarısı öncelikli hedefimiz. Türk voleybolu Avrupa'da ve dünyada çok önemli yerlere geldi" şeklinde konuştu.

    "Hepimiz aynı takımdayız"
    Türkiye'ye önemli sporcular kazandırdıklarını belirten Başkan Üstündağ, bu yıl yeni bir logo kullanacaklarını da dile getirerek, "Hepimiz aynı takımdayız" sloganıyla yola çıktıklarını aktardı.
    Konuşmaların ardından katılımcılara 60. yıl marşı da dinletildi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:12
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