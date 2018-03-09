Galatasaray yarı finalde

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Halkbank'ı 3-1 yenen Galatasaray, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada ilk sete iyi başlayan Galatasaray, Rabadzhieva ve Jack'in etkili mücadelesiyle teknik molayı 12-7 önde geçti. Defansta topları başarılı bir şekilde karşılayan sarı-kırmızılı takım, seti 25-11 aldı.

İkinci sette etkili servisleriyle rakibine üstünlük kuran Halkbank, teknik molayı (12-3) açık ara önde kapattı. Halkbank, Salas'ın smaçlarıyla seti 25-12 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete çok iyi başlayan Galatasaray, Jack ve Kosheleva'nın sayılarıyla teknik molayı 12-2 önde bitirdi. Rakibin ataklarını aktif blokta etkisiz hale getiren sarı-kırmızılı takım, seti 25-13 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Takımların karşılıklı sayılar alarak başladığı dördüncü sette, Galatasaray teknik molaya 12-8 önde girdi. Daha sonra oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, seti 25-15 kazandı ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.