Galatasaray yarı finalde
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Halkbank'ı 3-1 yenen Galatasaray, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Halkbank'ı 3-1 yenen Galatasaray, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı takım, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada ilk sete iyi başlayan Galatasaray, Rabadzhieva ve Jack'in etkili mücadelesiyle teknik molayı 12-7 önde geçti. Defansta topları başarılı bir şekilde karşılayan sarı-kırmızılı takım, seti 25-11 aldı.
İkinci sette etkili servisleriyle rakibine üstünlük kuran Halkbank, teknik molayı (12-3) açık ara önde kapattı. Halkbank, Salas'ın smaçlarıyla seti 25-12 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü sete çok iyi başlayan Galatasaray, Jack ve Kosheleva'nın sayılarıyla teknik molayı 12-2 önde bitirdi. Rakibin ataklarını aktif blokta etkisiz hale getiren sarı-kırmızılı takım, seti 25-13 kazandı ve 2-1 öne geçti.
Takımların karşılıklı sayılar alarak başladığı dördüncü sette, Galatasaray teknik molaya 12-8 önde girdi. Daha sonra oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, seti 25-15 kazandı ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:38
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
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