Voleybolda derbi heyecanı
Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek
Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşılaşacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 16.30'da başlayacak.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede takımların birer galibiyeti bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta ilk maçı 3-2 kazanırken, Fenerbahçe ikinci maçta rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak seride durumu 1-1 yaptı.
Yarınki maçı kazanacak takım adını yarı finale yazdıracak ve Arkas Spor-Maliye Piyango eşleşmesinin galibine rakip olacak.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:21
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
macckollikk Evet aynen öyle bilerek kart gördü.
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 4
Yorum
muhittin Algı yapmayın...Fenerbahçe ile ligde maçımız kalmadı,bu yüzden direkt rakibimiz değil diyor...gs ve başakşehir ile oynayacağız yener üstüne
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
muhittin Emre kendine zorla sarı göstertti,öteki çift sarı...sol bek adamın ayağının üstüne bastı,direk kırmızı ama sarı bile yok..kendinizi avutun.
Voleybolda derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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