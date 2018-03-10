Voleybolda derbi heyecanı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Voleybolda derbi heyecanı

    Voleybolda derbi heyecanı

    play-off üçüncü maçında yarın ile karşı karşıya gelecek

    Voleybol play-off üçüncü maçında ile yarın derbide karşılaşacak.

    Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 16.30'da başlayacak.

    Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede takımların birer galibiyeti bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta ilk maçı 3-2 kazanırken, Fenerbahçe ikinci maçta rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak seride durumu 1-1 yaptı.

    Yarınki maçı kazanacak takım adını yarı finale yazdıracak ve Arkas Spor-Maliye Piyango eşleşmesinin galibine rakip olacak.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:21
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