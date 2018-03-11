Halkbank şov yaptı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    şov yaptı

    Halkbank şov yaptı

    Voleybolda Erkekler Ligi Play-Off ikinci maçında , ’yi devirerek seriyi 2-0 yaparken dını yarı finale yazdırdı. 24 sayıyla yıldızlaştı

    FİLEDE erkekler ve kadınlarda heyecan dolu maçlar oynandı... , ikinci maçında Afyon Belediyesi Yüntaş'ı konuk etti. Halkbank mücadeleyi 3-1 kazanarak seriyi 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmaya köşelerden bulduğu sayılarla başlayan Halkbank, Burutay'ın servisleri ve hücumlarıyla sayılar buldu. Halkbank ilk seti 25-19 ile alarak 1-0 öne geçmeyi başardı. İKİNCİ sete 4-0 ile giren Halkbank, Burutay ve Petric'in etkili oyunuyla farkı giderek açtı. Loh ve Abdullah Çam'ı oyuna sokan ev sahibi takım, üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-14 aldı. ÜÇÜNCÜ set de Halkbank'ın kontrolünde geçti. Bu seti de 25-19 alan Halkbank turladı. Kadınlarda ise yarı final eşleşmeleri belli oldu. Halkbank'ı eleyen , Vakıfbank ile eşleşti. Diğer mücadele Eczacıbaşı ve arasında olacak.

    KADINLARDA HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

    HAFTANIN HOCASI
    Ataman Güneyligil Galatasaray
    Deneyimli çalıştırıcı maç boyunca takımını orkestra şefi gibi yönetti. Haklı galibiyette başrolü oynadı.

    EN İYİ KADIN SERVİSÇİ
    Gamze Alikaya (Galatasaray)
    Ligin en iyi pasörlerinden olan 25 yaşındaki oyuncu etkili servislerinden çıkardığı sayılarla (4) burada olmayı hak etti.

    EN İYİ KADIN BLOKÇU
    Sinead Jack (Galatasaray)
    Halkbank karşısında 7 blok sayısı getiren Trinidad Tobagolu orta oyuncu etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çekti.

    EN İYİ KADIN SMAÇÖR
    Polİna Rahİmova (F.bahçe)
    Fenerbahçe'nin BB'yi 3-2 ile geçtiği maçta 28 sayı üreten Azeri oyuncu haftaya damgasını vurdu.

    ERKEKLERDE HAFTANIN TAKIMI: HALKBANK

    HAFTANIN HOCASI
    Taner Atİk (Halkbank)
    Afyon karşılaşmasında seçimleriyle dikkat çekti. Fark açılınca gençleri sahaya sürmesi alkışlandı.

    EN İYİ ERKEK SMAÇÖR
    Hernandez (Halkbank)
    Halkbank'ın Yüntaş'ı 3-1 yendiği maçta takımının hücumlarını sürükledi. 24 sayısıyla şov yaptı.

    EN İYİ ERKEK BLOKÇU
    Kemal Kayhan (Malİye MP)
    Maliye Piyango'lu oyuncu harika bir maç çıkardı. Maç boyunca aldığı 4 blok sayısıyla rakip smaçörlerin kabusu oldu.

    EN İYİ ERKEK SERVİSÇİ:
    Oleg Antonov (Zİraat)
    Ziraat Bankası, BB'yi 3-0 yenerken 3 servis sayısı aldı. Rakibin savunmada doğru manşet almasına engel oldu.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:45
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