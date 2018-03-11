Filede derbi günü – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Filede derbi günü

    Filede derbi günü
    Voleybol Efeler Ligi playoff çeyrek final üçüncü maçında bugün ile karşılaşacak. Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç 16.30'da başlayacak. Kazanacak takım adını yarı finale yazdıracak.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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