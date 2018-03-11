Galatasaray yarı finalde
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi Play Off Çeyrek Final 3. karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı üçüncü ve son karşılaşmaları, bugün Ataşehir'deki Metro Enerji Salonu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta takımları arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı.
Müsabakayı, ev sahibi Fenerbahçe'yi 25-20, 23-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup eden konuk Galatasaray HDI Sigorta kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray HDI Sigorta, adını Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı'na yazdırdı.
Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı'nda İstanbul BBSK, Halkbank ile; Arkas Spor ise Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:47
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
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