Galatasaray yarı finalde – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    yarı finalde

    Galatasaray yarı finalde

    Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi Play Off 3. karşılaşmasında 'yi 3-1 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

    2017 - 2018 Voleybol Sezonu Etabı üçüncü ve son karşılaşmaları, bugün 'deki Metro Enerji Salonu'nda ile takımları arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı.

    Müsabakayı, ev sahibi Fenerbahçe'yi 25-20, 23-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup eden konuk Galatasaray HDI Sigorta kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray HDI Sigorta, adını Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı'na yazdırdı.

    Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı'nda BBSK, ile; ise Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:47
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