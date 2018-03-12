Filede Avrupa heyecanı!
Voleybolda, Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk takımı sahaya çıkacak.
Türkiye'yi kadınlarda CEV Kupası'nda temsil eden Eczacıbaşı VitrA, yarı final ilk maçında yarın TSİ 21.00'de deplasmanda Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımına konuk olacak.
Eczacıbaşı VitrA, turu geçmesi durumunda, finalde Allianz MTV Stuttgart (Almanya)-Minchanka Minsk (Belarus) eşleşmesinden turu geçecek ekiple karşılaşacak.
Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı final ilk maçında 14 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Fransa'nın Nantes VB takımını ağırlayacak.
Bursa ekibi, tur geçmesi durumunda finalde Olympiakos (Yunanistan)-Dinamo Krasnodar (Rusya) eşleşmesinden tur atlayan ekiple karşı karşıya gelecek.
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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında yarın saat 17.30'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımıyla mücadele edecek.
Ziraat Bankası, CEV Kupası yarı final ilk maçında, yarın deplasmanda TSİ 22.30'da İtalya'nın Calzedonia takımıyla karşılaşacak.
Ankara ekibi, turu geçmesi durumunda finalde Belogorie Belgorod (Rusya)-Asseco Resovia Rzeszow (Polonya) eşleşmesinden turu geçen tarafla şampiyonluk maçına çıkacak.
Maliye Piyango, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 14 Mart Çarşamba günü TSİ 22.00'de deplasmanda İtalya'nın Bunge Ravenna takımına konuk olacak.
Başkent temsilcisi, turu geçmesi durumunda finalde, Gazprom-Ugra Surgut (Rusya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinden tur atlayan ekiple karşı karşıya gelecek.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:45
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