Voleybolda ligde kalma mücadelesi!
Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı ikinci devre karşılaşmaları yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek karşılaşmalar erkeklerde Afyonkarahisar (Atatürk Spor Salonu), kadınlarda ise Balıkesir'de (Şehit Turgut Solak Spor Salonu) oynanacak.
İkinci devre maçları öncesi erkeklerde TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik ve Beşiktaş, kadınlarda da İlbank ve Çanakkale Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşmişti.
Baraj etabı ikinci devre maçlarının programı şöyle:
EFELER LİGİ
Yarın:
15.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Jeopark Kula Belediyespor
17.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor
14 Mart Çarşamba:
15.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik
17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş
15 Mart Perşembe:
12.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş
14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
15.00 İlbank-Seramiksan
17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
14 Mart Çarşamba:
15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank
17.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor
15 Mart Perşembe:
12.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor
14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:29
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Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım
Toplam 3
Yorum
UltraFB üzücü olan 2-1 oldugunda futbolcularin yasadigi anormal sevinc.Rakip küme düsen konya.Haftaya olmaz ya kadiköyde gol atsalar ne yaparlar
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Derbi öncesi usta kalemler F.Bahçe'yi yazdı
Toplam 3
Yorum
yorgun Takım tam bir rezalet.Böyle uyuşuk, ısırmayan, adam geçemeyen, dandik futbolculardan bir takım kurduğu için AZİZ YILDIRIMA teşekkür ediyoruz
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Robben'den Beşiktaş açıklaması
Toplam 5
Yorum
ozi roben yaşayan bir efsane beşiktaşda olmasını çok isterdim
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