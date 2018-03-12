Voleybolda ligde kalma mücadelesi! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Voleybolda ligde kalma mücadelesi!

    Voleybolda ligde kalma mücadelesi!

    Voleybolda Efeler Ligi ve 'nde baraj etabı ikinci devre karşılaşmaları yarın başlayacak.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek karşılaşmalar erkeklerde Afyonkarahisar (Atatürk Spor Salonu), kadınlarda ise Balıkesir'de (Şehit Turgut Solak Spor Salonu) oynanacak.

    İkinci devre maçları öncesi erkeklerde TKD Gençlik ve Beşiktaş, kadınlarda da İlbank ve 'un küme düşmesi kesinleşmişti.

    Baraj etabı ikinci devre maçlarının programı şöyle:

    EFELER LİGİ
    Yarın:

    15.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Jeopark Kula Belediyespor

    17.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor

    14 Mart Çarşamba:

    15.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik

    17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş

    15 Mart Perşembe:

    12.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş

    14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor

    VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

    Yarın:

    15.00 İlbank-Seramiksan

    17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

    14 Mart Çarşamba:

    15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank

    17.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor

    15 Mart Perşembe:

    12.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor

    14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:29
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