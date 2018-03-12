Voleybolda ligde kalma mücadelesi!

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek karşılaşmalar erkeklerde Afyonkarahisar (Atatürk Spor Salonu), kadınlarda ise Balıkesir'de (Şehit Turgut Solak Spor Salonu) oynanacak.

İkinci devre maçları öncesi erkeklerde TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik ve Beşiktaş, kadınlarda da İlbank ve Çanakkale Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

Baraj etabı ikinci devre maçlarının programı şöyle:

EFELER LİGİ

Yarın:

15.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Jeopark Kula Belediyespor

17.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor

14 Mart Çarşamba:

15.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik

17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş

15 Mart Perşembe:

12.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş

14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ



Yarın:

15.00 İlbank-Seramiksan

17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

14 Mart Çarşamba:

15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank

17.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor

15 Mart Perşembe:

12.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor

14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan