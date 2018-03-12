Motta, yaptığı açıklamada, ligde play-off yarı final eşleşmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçe eşleşmesine odaklandık. Fenerbahçe iyi bir rakip ve onlarla çok önemli iki maç oynayacağız. Şu an takım iyi durumda. Güzel maçlar olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

CEV Kupası yarı final eşleşmesinde yarın deplasmanda Almanya'nın SSC Palmberg takımı ile yapacakları karşılaşmayı da değerlendiren Motta, şampiyonluktan bahsetmek için henüz erken olduğunu belirterek, "SSC Palmberg ile iki önemli maç oynayacağız. Rakibimiz Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir ekip. Öncelikli ilk maça sonrasına ise ikinci karşılaşmaya odaklanacağız. Henüz kupadan bahsetmek için erken." ifadelerini kullandı.

"HERKES OYNAMAYA AÇ VE İSTEKLİ"

Sezon başında genç bir kadro kurduklarını kaydeden Brezilyalı antrenör, "Genç takım ruhundan çok memnunum. Herkes oynamaya aç ve istekli. Bu da takımı pozitif etkiliyor. Zaman zaman tecrübesizliğin verdiği sebeplerden anlık durumlar oluyor ama çabuk toparlanıyoruz. Takımın keyfi yerinde." şeklinde konuştu.

"GELECEĞE SMAÇ' ÖNEMLİ BİR PROJE"

"Geleceğe Smaç" projesiyle birçok şehirde altyapı okulları kurduklarını aktaran Motta, "Milli takımda oynayan birçok oyuncu Eczacıbaşı VitrA forması giyiyor. 'Geleceğe smaç' önemli bir proje. Önümüzde başka hedeflediğimiz projeler de var. Bu proje ile altyapının kuvvetli olması, Türk voleybolunu da yukarıya taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.