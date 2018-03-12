Halkbank Avrupa'da devam etmek istiyor

Halkbank'ın milli takım forması da giyen orta oyuncuları Emre Batur, Faik Samed Güneş, Hakkı Çapkınoğlu ve Furkan Aydın, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımıyla başkentte oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçların sahada kazanıldığına dikkati çeken tecrübeli oyuncu Emre Batur, "Bize göre maç ortada. İki tarafın şansları eşit. Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız." dedi.

Karşılaşmada taraftara çok ihtiyaçları olacağını belirten Emre, "Onlar ne yapacaklarını iyi bilir. En büyük silahımız onlar, bizi yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.

Faik Samed Güneş ise Efeler Ligi'nde her şeyin istedikleri gibi gittiğini, sıranın Şampiyonlar Ligi'ne geldiğini dile getirdi.

Perugia ekibinin Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu vurgulayan Samed, "Tüm rakiplerimiz gibi onlara da saygı duyuyoruz. Biz burada kazanıp İtalya'ya avantajlı gitmek istiyoruz. Bunu yapacak kapasitemiz olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maça titizlikle hazırlandıklarını ve mavi-beyazlı takımın performansının üst düzeyde olduğunu vurgulayan Hakkı Çapkınoğlu, "İyi bir takıma sahibiz. Takım içi uyumumuz üst düzey. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir aşamadayız. Zorlu bir maça çıkacağız. Bu maç için ciddi ve titiz davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Furkan Aydın da Ankaralı voleybolseverleri kendilerini desteklemeye davet ederek, "Ankara'da kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

LİGDEKİ TEK TÜRK TAKIMI

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 12'li play-off turuna kalan tek erkek Türk takımı Halkbank, rakibi Sir Colussi Sicoma takımını Ankara'da ağırlayacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, Belçikalı Wim Cambre ve Alman Sabine Witte yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı ise 21 Mart'ta Perugia'da oynanacak.

Turu geçen takım, 6'lı play-off etabına yükselecek.

BİLETLER ÜCRETSİZ

Halkbank Kulübü, Ankaralı voleybolseverlerin mücadeleyi kulübün konuğu olarak ücretsiz izleyebileceklerini açıkladı.

Bunun yanında, çeşitli şovların da sergileneceği karşılaşmada, Halkbank taraftarına imzalı forma armağan edilecek, VIP tribününde maç izleme şansı verilecek.

Hediye kazanmak için @Halkbankvolleyballclub hesabını takip etmek, oradaki videoyu beğenmek ve yorum kısmına üç kişiyi etiketlemek gerekiyor. Hediye kazanan taraftarlar, yarın maç öncesinde Instagram hesabından açıklanacak.



