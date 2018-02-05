Voleybol'da temsilcilerimiz sahne alıyor!
Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk kadın takımı sahaya çıkacak.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray ve VakıfBank, gruplarında 4. maçlarını yapacak. Kadınlar CEV Kupası 3. turunda Eczacıbaşı VitrA, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya'da Yamamay e-work ile karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor ise Kadınlar Challenge Kupası 3. tur rövanşında Belçika'nın Charleroi Volley takımını konuk edecek. Türk ekibi, deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak çeyrek final yolunda büyük avantaj elde etmişti.
Türk takımlarının maç programı şöyle (TSİ):
Yarın:
20.00 Grot Budowlani-Galatasaray (Lodz-Polonya)
7 Şubat Çarşamba:
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Charleroi Volley (TVF Cengiz Göllü)
22.30 Imoco Volley-Fenerbahçe (Treviso-İtalya)
8 Şubat Perşembe:
19.00 VakıfBank-Dinamo Moskova (VakıfBank Spor Sarayı)
22.30 Yamamay e-work-Eczacıbaşı VitrA (Busto Arsizio-İtalya)
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:13
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 2
Yorum
GFB bjk bosuna almaktan vazgeçmemiş bu adami. Yine yedik kazigi!!! Bi gidemedin be Baskan.
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G.Saray'da iki şok birden!
Toplam 7
Yorum
poyraz direkt kırmızı kart görürse kupada çeker cezasını..sarı karttan alınan ceza ligi ilgilendirir
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Galatasaray'da çifte pişmanlık
Toplam 2
Yorum
gs4ever solda linnes varken transfere gerek yoktu. bu kafayla gidilirse yine 2 sene selcuk donk izleyecez.tudoru cok arayacagiz anlasilan
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