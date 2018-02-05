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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Voleybol'da temsilcilerimiz sahne alıyor!

    Voleybol'da temsilcilerimiz sahne alıyor!

    Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk kadın takımı sahaya çıkacak.

    CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray ve VakıfBank, gruplarında 4. maçlarını yapacak. Kadınlar CEV Kupası 3. turunda Eczacıbaşı VitrA, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya'da Yamamay e-work ile karşılaşacak.

    ise Kadınlar 3. tur rövanşında Belçika'nın Charleroi Volley takımını konuk edecek. Türk ekibi, deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak çeyrek final yolunda büyük avantaj elde etmişti.

    Türk takımlarının maç programı şöyle (TSİ):

    Yarın:

    20.00 Grot Budowlani-Galatasaray (Lodz-Polonya)

    7 Şubat Çarşamba:

    18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Charleroi Volley (TVF )

    22.30 Imoco Volley-Fenerbahçe (Treviso-İtalya)

    8 Şubat Perşembe:

    19.00 VakıfBank-Dinamo Moskova (VakıfBank Spor Sarayı)

    22.30 Yamamay e-work-Eczacıbaşı VitrA (Busto Arsizio-İtalya)

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:13
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