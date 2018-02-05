Voleybol'da temsilcilerimiz sahne alıyor!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray ve VakıfBank, gruplarında 4. maçlarını yapacak. Kadınlar CEV Kupası 3. turunda Eczacıbaşı VitrA, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya'da Yamamay e-work ile karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ise Kadınlar Challenge Kupası 3. tur rövanşında Belçika'nın Charleroi Volley takımını konuk edecek. Türk ekibi, deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak çeyrek final yolunda büyük avantaj elde etmişti.

Türk takımlarının maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

20.00 Grot Budowlani-Galatasaray (Lodz-Polonya)

7 Şubat Çarşamba:

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Charleroi Volley (TVF Cengiz Göllü)

22.30 Imoco Volley-Fenerbahçe (Treviso-İtalya)

8 Şubat Perşembe:

19.00 VakıfBank-Dinamo Moskova (VakıfBank Spor Sarayı)

22.30 Yamamay e-work-Eczacıbaşı VitrA (Busto Arsizio-İtalya)