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    06 Şubat 2018, Salı
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    , İtalya deplasmanında

    Fenerbahçe, İtalya deplasmanında

    Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi ile karşılaşacak.

    Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Grupta bir galibiyeti olan 3. sırada yer alırken, üç maçından da galibiyetle ayrılan lider durumda bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Imoco Volley, 3-2 kazanmıştı.

    B Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M Puan

    Imoco Volley

    3

    3

    0

    8

    Igor Gorgonzola

    3

    2

    1

    5

    Fenerbahçe

    3

    1

    2

    5

    Agel

    3

    0

    3

    0

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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