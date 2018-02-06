Fenerbahçe, İtalya deplasmanında
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak.
Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Grupta bir galibiyeti olan Fenerbahçe 3. sırada yer alırken, üç maçından da galibiyetle ayrılan Imoco Volley lider durumda bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Imoco Volley, 3-2 kazanmıştı.
B Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|Puan
|
Imoco Volley
|
3
|
3
|
0
|
8
|
Igor Gorgonzola
|
3
|
2
|
1
|
5
|
Fenerbahçe
|
3
|
1
|
2
|
5
|
Agel
|
3
|
0
|
3
|
0
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:13
-
Çalımbay'dan penaltı açıklaması
Toplam 6
Yorum
aydın o takımdan burak ı çıkar kümeye gidersiniz
-
Efsane Yattara tribündeydi
Toplam 1
Yorum
tokatlı gelmedi senin gibisi kara çocuk
-
Olcay etkisizdi
Toplam 5
Yorum
tokatlı ilk geldiği zamanki performansı yok malesef, sadece hırs küpü. fakat artık yalnızca hırs yetmiyor, kalite de lazım görüyoruz.
Fenerbahçe, İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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