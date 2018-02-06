Fenerbahçe, İtalya deplasmanında

Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Grupta bir galibiyeti olan Fenerbahçe 3. sırada yer alırken, üç maçından da galibiyetle ayrılan Imoco Volley lider durumda bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Imoco Volley, 3-2 kazanmıştı.

B Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: