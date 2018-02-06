Efeler'de program belli oldu
Voleybolda Efeler Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)
14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Akatlar)
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Maliye Piyango (Afyonkarahisar Atatürk)
17.30 Halkbank-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (TVF Başkent)
18.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)
18.30 Jeopark Kula Belediyespor-Fenerbahçe (Kula)
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:30
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Başakşehir’de kriz!
Toplam 6
Yorum
aydın aykutun oynattığı futbol ve yaptığı hatalarla bu maçı zor alır
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Fenerbahçe, yarı final için sahada
Toplam 1
Yorum
aydın kim ne derse desin fb nin ortasahadaki oyuncuları içerisinde en yeteneklisi ozan dır
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Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Toplam 3
Yorum
aydın bir yanlışlık var ki bu takım bu kadar sakat veriyor
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