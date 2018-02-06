Efeler'de program belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)

14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Akatlar)

17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Maliye Piyango (Afyonkarahisar Atatürk)

17.30 Halkbank-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (TVF Başkent)

18.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)

18.30 Jeopark Kula Belediyespor-Fenerbahçe (Kula)