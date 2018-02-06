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    06 Şubat 2018, Salı
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    Efeler'de program belli oldu

    Efeler'de program belli oldu

    Voleybolda Efeler Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

    Yarın:
    14.00 Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)

    14.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Akatlar)

    17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Maliye Piyango (Afyonkarahisar Atatürk)

    17.30 Halkbank-TKD Kuzey Enerji (TVF Başkent)

    18.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)

    18.30 Jeopark Kula Belediyespor-Fenerbahçe (Kula)

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:30
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