Arkasspor İstanbul'da terliyor
Efeler Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşma TRT Spor HD'den naklen yayınlanacak. Ligde 3. sırada yer alan İzmir ekibi ilk yarıda evinde 3-0 mağlup ettiği 5. basamaktaki rakibini deplasmanda da dize getirmeyi hedefliyor. Lider Halkbank'a 3-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Jeopark Kula Belediyespor ise 18.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maçı da TRT Spor HD naklen verecek.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:46
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Türkiye'nin gururu
Toplam 1
Yorum
ts Bravo hocam!
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 3
Yorum
bjk kişileri olduğunda fazla şişiriyoruz,adamda ben neymişim diyor sonu fiyasko,terimde aynı yurtdışından neden alan yok biliyorlar ne olduğunu.
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Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'ı yatağa düşürdü
Toplam 1
Yorum
mv eminim fb taraftarlarida buna cok uzulmustur baska takim taraftari olarak fb de vizyon degismeli Ali koc gelmeli Aykut gibi hocalar gitmeli
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