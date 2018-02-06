CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Arkasspor İstanbul'da terliyor

    Arkasspor İstanbul'da terliyor

    Efeler Ligi'nde son olarak evinde 'ı 3-0 mağlup eden Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşma TRT Spor HD'den naklen yayınlanacak. Ligde 3. sırada yer alan İzmir ekibi ilk yarıda evinde 3-0 mağlup ettiği 5. basamaktaki rakibini deplasmanda da dize getirmeyi hedefliyor. Lider 'a 3-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Jeopark Kula Belediyespor ise 18.30'da 'yi konuk edecek. Bu maçı da TRT Spor HD naklen verecek.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arkasspor İstanbul'da terliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN