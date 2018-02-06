Arkasspor İstanbul'da terliyor

Efeler Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşma TRT Spor HD'den naklen yayınlanacak. Ligde 3. sırada yer alan İzmir ekibi ilk yarıda evinde 3-0 mağlup ettiği 5. basamaktaki rakibini deplasmanda da dize getirmeyi hedefliyor. Lider Halkbank'a 3-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Jeopark Kula Belediyespor ise 18.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maçı da TRT Spor HD naklen verecek.