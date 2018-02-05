Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın Polonya temsilcisi Grot Budowlani'ye konuk olacak. Lodz kentinde Atlas Arena'da oynanacak karşılaşma 20.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde eden ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 2. sırada yer alıyor. Grot Budowlani ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybederek son sırada bulunuyor.