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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    , Budowlani'ye konuk oluyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Budowlani'ye konuk oluyor

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında , yarın deplasmanda Polonya temsilcisi ile karşılaşacak

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında , yarın Polonya temsilcisi 'ye konuk olacak. Lodz kentinde Atlas Arena'da oynanacak karşılaşma 20.00'da başlayacak.

    Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde eden ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 2. sırada yer alıyor. ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybederek son sırada bulunuyor.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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