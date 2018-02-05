Galatasaray, Budowlani'ye konuk oluyor
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşılaşacak
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın Polonya temsilcisi Grot Budowlani'ye konuk olacak. Lodz kentinde Atlas Arena'da oynanacak karşılaşma 20.00'da başlayacak.
Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde eden ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 2. sırada yer alıyor. Grot Budowlani ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybederek son sırada bulunuyor.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...
Toplam 5
Yorum
ramço bence orkan en iyi oynayabileceği takıma verildi konyada güzel işler yapacak mehmet hocayla beşiktaşlı çogu diyordu konyaya niye verdini
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Tudor’a gönderme
Toplam 8
Yorum
HAGİ10 SON VURUŞLARDA BU KADAR BECERİKSİZ OLURSA SONUÇ SÜPRİZ DEĞİL MALESEF
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 24
Yorum
blackman Net % 100 penaltı çizgiler belirlediği alana dahildir yani çizgide olsa bile ki içerde pozisyon ! yine de penaltı olur Abdullah bey .
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