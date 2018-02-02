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    02 Şubat 2018, Cuma
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    galip Arkas kaybetti

    <a href="/index/halkbank?id=69633ef4-c74f-4139-b38d-405edb824190" class="" rel="tag">Halkbank</a> galip Arkas kaybetti
    , Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Finlandiya ekibi Ford Store Levoranta'yı 3-0 yendi. Rakibini 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle yenen , 9 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Bir diğer temsilcimiz Arkas , Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki dördüncü maçında temsilcisi Trentino Diatec'e 3-1 mağlup oldu.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
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