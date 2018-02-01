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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Cimbom galip: 3-2

    Cimbom galip: 3-2

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında evinde, Seramiksan'ı 3-2 yendi

    BB ise, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0'la geçti. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, konuk ettiği Halkbank'ı, Vakıfbank da deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti. F.Bahçe de deplasmande Nilüfer Bld.'yi 3-1 yendi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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