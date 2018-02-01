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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    F.Bahçe kayıp

    F.Bahçe kayıp
    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında 'nın Cucine Lube ekibine 3-0 mağlup oldu. Ziraat Bankası, Alman ekibi SWD'yi 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Maliye Piyango ise , 3-0 kazandığı CEV rövanşında, Stroitel'i 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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