TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI İZLE | Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? İki takımın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Göztepe CANLI İZLE | Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Şampiyonluk yolunda büyük fark açarak liderliğini sürdüren bordo mavili ekip 38 yıl aradan sonra ligi erkenden bitirip şampiyonluk kupasına sahip olmak istiyor. Göztepe ise zorlu deplasmanda galibiyet alıp lig düşme potasından kurtulmak istiyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadelede iki takımın muhtemel 11'lerini A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi günü 19:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Trabzonspor Göztepe maçını CANLI izle...