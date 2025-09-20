Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir"

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 , 23:29

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavililerin Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi ve "Bu arkadaşımızın, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini bu akşam itibarıyla ben görmüyorum. Bu arkadaşın artık hakemliği bitmiştir. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bu kadar ahlaksızca bir duruş, sizler tarafından da görülmemiştir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...