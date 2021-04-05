Son dakika spor haberi: Uğurcan Çakır'dan anlamlı hareket! Doğum gününde...

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın ve Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, doğum günü hediyelerini UNICEF aracılığıyla çocuklara bağışlayacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Genç file bekçisi, UNICEF ile iş birliğine giderek ilaç ve besin bulmakta zorlanan çocuklar için kampanya başlattı. 5 Nisan 1996 doğumlu Çakır, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda "Doğum günü hediyelerimi UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlıyorum. Siz de bana katılırsanız çok sevinirim. Alıcı mail kısmına mail@ugurcancakir.net yazarak bana mesajınızı da iletebilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım" ifadelerine yer verdi.