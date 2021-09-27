SON DAKİKA SPOR HABERİ - Göztepe maçı sonrası Galatasaray için dikkat çeken yorum! "Terim o isimleri dinlendirmez"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray Göztepe karşısında geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılırken 4 maçlık hasret de sona ermiş oldu. A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında maçı değerlendiren Mehmet Özcan "Fatih Terim bu oyuncuları artık dinlendirmez. 14 farklı 11'den 3 oyuncunun yeri kesin gözüküyor." açıklamalarında bulundu.