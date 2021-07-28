Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması! Morutan ve Rachid Ghezzal...

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, transfer konusunda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Olimpiu Morutan'la ilgili "Uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı." diyen Elmas; Rachid Ghezzal için ise "Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz." şeklinde konuştu.