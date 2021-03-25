Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Erol Bulut ve Emre Belözoğlu kararının ardından flaş yorum! "Bunlar daha iyi günleri"

A Spor'un usta yorumcularından Kemal Belgin, Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bulut'un ayrılığı ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesi hakkında konuşan Belgin, "Bu karara gülüyorum. Bunlar daha Fenerbahçe'nin iyi günleri" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberi (FB haberleri)