SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Usta isimden DeAndre Yedlin için flaş yorum! "Bir daha forma giyemeyebilir"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanında hüsrana uğrayan Galatasaray'da sorunlar devam ediyor. Sabah Sporu programında konuşan Nevzat Dindar "Galatasaray maça hazır değildi. Rumen oyuncular ortada yok. İlerisi için çok ışık vermeyen oyuncular var. Yedlin bir daha forma giyemeyebilir. Lazio maçı yanıltıcı mıydı?" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)