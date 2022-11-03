SLAVIA PRAG - SİVASSPOR CANLI İZLE | Slavia Prag - Sivasspor maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
SLAVIA PRAG - SİVASSPOR CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. maçında temsilcimiz Svasspor, deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. İki ekibin mücadelesi 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Eden Arena Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranından naklen yayınlanacak. Slavia Prag- Sivasspor maçını CANLI izle...