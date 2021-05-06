Mustafa Cengiz'in Galatasaray Başkanlığı adaylığından çekilmesini Levent Tüzemen yorumladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimlerde mevcut şartlarda aday olmayacağını açıkladı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Mustafa Cengiz'in adaylık kararını değerlendirdi. Tüzemen, "Başkanın sağlık problemleri var, uzun süreç içerisinde böyle devam etmesi sıkıntılı olacaktı. Aday olmaması çok doğru buluyorum. Sağduyulu bir karar verdi" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)